Матч Кубка Англии по футболу отменили из-за замерзшего поля

Встреча третьего раунда турнира "Солфорд Сити" - "Суиндон" должна была пройти 10 января

ЛОНДОН, 9 января. /ТАСС/. Матч третьего раунда Кубка Англии по футболу "Солфорд Сити" - "Суиндон" отменен из-за замерзшего поля. Об этом сообщила пресс-служба "Солфорд Сити".

Встреча должна была пройти 10 января.

"В течение последних двух недель поле было накрыто в ожидании прогнозируемых отрицательных температур, а в течение недели по полю перемещали инфракрасные обогреватели. Однако, несмотря на все усилия персонала, некоторые участки поля все еще покрыты льдом. Совместно с Футбольной ассоциацией Англии и "Суиндоном" было принято решение не создавать ненужных неудобств. Мы продолжим взаимодействовать с футбольной ассоциацией и клубом "Суиндоном", чтобы найти подходящую дату для проведения матча, и как можно скорее сообщим об этом болельщикам", - говорится в сообщении.

Матчи третьего раунда Кубка Англии пройдут с 9 по 12 января.