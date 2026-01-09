Агент Жерсона подтвердил переход футболиста из "Зенита" в "Крузейро"

В пятницу футболист пройдет медосмотр

Жерсон © Mike Kireev via Reuters Connect

ТАСС, 9 января. Петербургский "Зенит" и бразильский "Крузейро" согласовали детали перехода футболиста Жерсона, в пятницу он пройдет медосмотр для завершения сделки. Об этом "Спорт-Экспрессу" сообщил агент игрока Андре Кюри.

8 января журналист Фабрицио Романо сообщил, что "Зенит" и "Крузейро" достигли договоренности о трансфере Жерсона. Петербургский клуб получит за бразильского полузащитника €27 млн, еще €3 млн предусмотрены в качестве бонусов.

"Да, - ответил Кюри на вопрос о достоверности информации относительно перехода Жерсона в "Крузейро". - Сегодня он пройдет медосмотр".

Жерсону 28 лет, он перешел в "Зенит" летом 2025 года из бразильского "Фламенго". Петербургский клуб заплатил за игрока €25 млн и подписал с ним контракт на пять лет. Полузащитник провел за "Зенит" 15 матчей в различных турнирах, забив 2 мяча.