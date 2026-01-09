Хоккеист Радулов не рассматривал варианты с уходом из "Локомотива"

Ранее "Локомотив" объявил о заключении нового контракта с нападающим

Александр Радулов © Александр Щербак/ ТАСС

ТАСС, 9 января. Российский нападающий Александр Радулов не рассматривал варианты с уходом из ярославского хоккейного клуба "Локомотив", поскольку его все устраивает в нынешней команде. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал агент игрока Юрий Николаев.

9 января "Локомотив" объявил о заключении нового контракта с Радуловым, который рассчитан до конца сезона-2026/27.

"Решение о продлении контракта было обоюдным, - сказал Николаев. - Мы искали компромисс по условиям в течение месяца. Прежде всего, нам важно было понять, готов Саша сам играть и дальше. Человек чувствует в себе силы и готов продлить карьеру. Про другие клубы мы даже не думали. Радулова все полностью устраивает в Ярославле".

Радулову 39 лет, он выступает за "Локомотив" с лета 2024 года, в сезоне-2023/24 играл за казанский "Ак Барс". С 2008 по 2012 год форвард выступал за уфимский "Салават Юлаев", а с 2012-го по 2016-й - за московский ЦСКА. В 2011 году нападающий выиграл Кубок Гагарина. Радулов дважды признавался самым ценным игроком регулярного чемпионата КХЛ, три раза становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата и два раза - лучшим бомбардиром плей-офф.

В Национальной хоккейной лиге Радулов выступал за "Нэшвилл" (2006-2008), "Монреаль" (2016-2017) и "Даллас" (2017-2022), с которым дошел до финала Кубка Стэнли (2020). В составе сборной России Радулов стал двукратным чемпионом мира (2008, 2009) и бронзовым призером мирового первенства (2007).