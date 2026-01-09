В "Ахмате" считают, что приход Черчесова стал позитивным моментом для клуба

Под руководством бывшего главного тренера сборной России грозненский клуб поднялся на 8-е место в таблице РПЛ

Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов © Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Приход Станислава Черчесова на пост главного тренера грозненского "Ахмата" стал позитивным моментом для футбольного клуба. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров.

Черчесов возглавил "Ахмат" 6 августа. Команда смогла уйти с последнего места в Мир - Российской премьер-лиге.

"Воодушевлять, наверное, никого не надо. То, что такой опытный тренер с большим багажом знаний работает в клубе, наверное, позитивный момент для футболистов и клуба. Конечно, обсуждали планы на зиму, это каждодневный процесс", - сказал Айдамиров.

"Ахмат" занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 22 очка после 18 встреч.