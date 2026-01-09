IBSF сняла запрет на гимн для нейтральных атлетов после победы россиянина

В честь победы скелетониста Владислава Семенова на этапе Кубка Европы в Инсбруке прозвучал олимпийский гимн

Редакция сайта ТАСС

Владислав Семенов © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Олимпийский гимн прозвучал в честь победы скелетониста из России Владислава Семенова на этапе Кубка Европы в австрийском Инсбруке. Об этом сообщил ТАСС один из очевидцев церемонии награждения.

Семенов, вернувшийся в Австрии на международные старты после четырехлетнего вынужденного отсутствия, показал результат 1 минута 49,27 секунды. Вторым стал еще один россиянин Даниил Романов (отставание - 0,48 секунды), третьим - китаец Юй Гуоцин (+0,85).

Во время церемонии награждения на электронном табло вместе с китайским светились два бирюзовых флага индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN), а в честь победы Семенова прозвучал олимпийский гимн.

В ранее составленных Международной федерацией бобслея и скелетона (IBSF) критериях допуска нейтральных спортсменов на турнирах было написано, что "никакие флаги не могут использоваться для обозначения индивидуальных нейтральных спортсменов или представителей персонала спортсменов (например, на церемониях, протокольных мероприятиях, на месте проведения, во время телевизионных и интернет-трансляций)". То же самое было написано в критериях и про гимны.

На Олимпиаде-2024 и большинстве международных стартов российские нейтральные спортсмены выступали под бирюзовым флагом, с аббревиатурой AIN в центре полотнища.