Игрок в настольный теннис Сидоренко оценил свою роль во французском "Энбоне"

Он отметил, что чувствует себя одним из лидеров команды

Редакция сайта ТАСС

Владимир Сидоренко © ddp/ Revierfoto via Reuters Connect

МОСКВА, 9 января. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Первая ракетка России по настольному теннису Владимир Сидоренко чувствует себя одним из лидеров французского клуба "Энбон", однако он всегда прислушивается к капитану команды бронзовому призеру Олимпийских игр французу Симону Гози. Об этом Сидоренко рассказал ТАСС.

"Энбон" занимает первое место в турнирной таблице регулярного чемпионата Франции, набрав 24 из 24 возможных очков.

"Если сравнивать с прошлым сезоном, то сейчас мы идем без поражений, а тогда мы могли не попасть в плей-офф. У нас есть хороший лидер, капитан, Симон Гози, будем продолжать идти в том же темпе, чтобы попасть в плей-офф. Может быть, я и являюсь лидером, потому что Симон не всегда может приезжать на матчи. Где-то я играю первого номера команды, где-то он, но я не могу ему не доверять, потому что он входит в топ-20 мирового рейтинга и является очень опытным игроком, к которому я прислушиваюсь", - сказал Сидоренко.