Матч чемпионата Германии "Вердер" - "Хоффенхайм" отменили из-за снегопада

Игра должна была состояться 10 января в Бремене

Редакция сайта ТАСС

© Selim Sudheimer/ Getty Images

БЕРЛИН, 9 января. /ТАСС/. Матч 16-го тура чемпионата Германии по футболу между "Вердером" и "Хоффенхаймом" был отменен из-за снегопада. Об этом сообщила пресс-служба "Вердера".

Встреча должна была пройти 10 января в Бремене. Новая дата игры станет известна позднее.

Данный матч стал вторым из программы 16-го тура чемпионата Германии, который был отменен из-за погодных условий. Ранее по аналогичной причине было принято решение отменить встречу "Санкт-Паули" - "Лейпциг", которая изначально также была запланирована на 10 января.

"Хоффенхайм" занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Германии с 27 очками. "Вердер" располагается на 10-й строчке, на счету команды 17 очков.