Хоккеист "Шанхая": в Миннесоте часто бывает такая погода, как в Москве сейчас

За последние 12 часов в столичном регионе выпало 40% месячной нормы осадков

МОСКВА, 9 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Американский хоккеист клуба Континентальной хоккейной лиги "Шанхай Дрэгонс" Джейк Бишофф привык к нынешней снежной погоде в Москве, так как она похожа на условия в его родном штате Миннесота. Об этом Бишофф рассказал ТАСС.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал, что за последние 12 часов в столичном регионе выпало 40% месячной нормы осадков.

"Я вырос в Миннесоте, поэтому для меня тут нет ничего странного. Я привык к такой погоде, у нас достаточно часто такие условия бывают. Но это первый мой год здесь, поэтому я не знаю, какая обычная погода в Москве из года в год", - сказал Бишофф.

"Шанхай" в пятницу уступил в Москве ЦСКА со счетом 2:3. Хоккеист рассказал, как он добирался до места проведения игры.

"Мы выехали пораньше на такси, хотели приехать пораньше на арену, но застряли в пробке. И командный автобус, который выезжал на 20 минут позже нас, приехал быстрее, чем мы", - вспомнил он.

Ранее в Гидрометцентре РФ сообщили ТАСС, что в период с 21:00 мск 8 января до 21:00 мск 9 января в столичном регионе количество выпавших осадков может составить 20-25 мм, а прирост снега - от 25 до 35 см. Подобный показатель, по словам собеседника агентства, может стать рекордным за сутки не только с начала года, но и всего осенне-зимнего сезона. Как ожидается, только предстоящей ночью снежный покров в Москве может увеличиться на 17 см.