Forbes назвал самые прибыльные спортивные команды 2025 года

Первое место в списке занял клуб Национальной футбольной лиги "Даллас Ковбойс"

Редакция сайта ТАСС

Игроки "Даллас Ковбойс" © Ron Jenkins/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 9 января. /ТАСС/. Клуб Национальной футбольной лиги (NFL) "Даллас Ковбойс" возглавил рейтинг спортивных команд с наибольшей операционной прибылью за 2025 год по версии журнала Forbes. Соответствующий список опубликован на сайте издания.

Операционная прибыль лидера рейтинга составила $629 млн. Второе место занял "Голден Стейт" ($409 млн), выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Третье место разделили команда NFL "Лос-Анджелес Рэмс" и клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Эдмонтон" (оба - по $244 млн), который в минувшем году во второй раз подряд проиграл в финале Кубка Стэнли. Пятерку лидеров замкнула команда чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Мерседес" ($227 млн).

Клубы были отобраны на основе рейтинга Forbes, включающего команды "Формулы-1", НБА, НХЛ, NFL, Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA), Главной лиги бейсбола (MLB), Профессиональной женской хоккейной лиги (PWHL), а также ряда футбольных команд из чемпионатов Англии, Италии, Испании, Германии, Франции и Главной футбольной лиги (MLS).