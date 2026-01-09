В МОК заверили, что игроки НХЛ выступят на Олимпиаде в Италии

Ранее комиссар НХЛ Гэри Беттмэн допустил отказ игроков от участия в олимпийском турнире, если арена в Милане не будет полностью готова к турниру

Редакция сайта ТАСС

Cпортивный директор Международного олимпийского комитета Пьер Дюкрей © Mattia Ozbot/ Getty Images

РИМ, 10 января. /ТАСС/. Игроки, выступающие в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), примут участие в Олимпийских играх 2026 года в Италии, несмотря на ранее высказанные опасения об их возможном отказе от участия в турнире. Об этом заявил спортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Пьер Дюкрей, комментарий которого приводит агентство Associated Press.

9 декабря комиссар НХЛ Гэри Беттмэн допустил отказ игроков от участия в олимпийском турнире из-за риска играть на непроверенном льду.

"Я уверен, что они будут здесь, и это будет невероятно захватывающе, - сказал Дюкрей. - Мы очень рады, что они возвращаются, за 12 лет было проделано много работы, чтобы это произошло. В феврале здесь будут игроки НХЛ, и это будет потрясающе".

Строительство арены в Милане завершится за три дня до начала олимпийского турнира по хоккею среди женских команд. Женский турнир на Олимпиаде-2026 начнется 5 февраля, мужской - 11 февраля. В связи с этим Беттмэн выразил обеспокоенность, что хоккеистам придется выступать на непроверенном льду и допустил, что игроки, которые выступают в НХЛ, могут отказаться от участия в олимпийском турнире из-за угроз для их здоровья.

Ранее Associated Press сообщило, что строительство арены "Санта Джулия" в Милане на 16 тыс. зрителей задерживается. Тестовыми играми должны были стать матчи молодежного чемпионата мира в первом дивизионе, однако они были перенесены на другую арену. Тестовыми мероприятиями для арены в Милане являются игры чемпионата и Кубка Италии, которые проходят с 9 по 11 января.

Зимние Олимпийские игры 2026 года состоятся в Милане и Кортина-д"Ампеццо с 6 по 22 февраля. Игроки НХЛ примут участие в олимпийском турнире впервые с 2014 года.