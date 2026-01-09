Первый матч на хоккейной арене ОИ-2026 в Милане остановили из-за дыры во льду

Тестовыми мероприятиями для арены являются игры чемпионата и Кубка Италии

Редакция сайта ТАСС

Арена "Санта Джулия" © Mattia Ozbot/ Getty Images

РИМ, 10 января. /ТАСС/. Первый матч на хоккейной олимпийской арене в Милане остановили из-за проблем со льдом. Об этом сообщил портал The Athletic.

Остановка произошла по ходу первого периода. Дыра образовалась перед одними из ворот.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что строительство арены "Санта Джулия" в Милане на 16 тыс. зрителей задерживается. Тестовыми играми должны были стать матчи молодежного чемпионата мира в первом дивизионе, однако они были перенесены на другую арену. Тестовыми мероприятиями для арены в Милане являются игры чемпионата и Кубка Италии, которые проходят с 9 по 11 января.

Строительство арены в Милане завершится за три дня до начала олимпийского турнира по хоккею среди женских команд. Женский турнир на Олимпиаде-2026 начнется 5 февраля, мужской - 11 февраля. В связи с этим комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн выразил обеспокоенность, что хоккеистам придется выступать на непроверенном льду и допустил, что игроки, которые выступают в НХЛ, могут отказаться от участия в олимпийском турнире из-за угроз для их здоровья. Однако 9 января спортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Пьер Дюкрей заверил, что арена будет готова к началу турнира, а игроки из НХЛ точно примут в нем участие.

Зимние Олимпийские игры 2026 года состоятся в Милане и Кортина-д"Ампеццо с 6 по 22 февраля. Игроки НХЛ примут участие в олимпийском турнире впервые с 2014 года.