Овечкин обновил рекорд в регулярных чемпионатах НХЛ, забив 916-й гол

Россиянин отличился в третьем матче подряд

Редакция сайта ТАСС

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин © Patrick McDermott/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Капитан и нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин забил в выездном матче регулярного чемпионата с "Чикаго".

"Вашингтон" одержал победу со счетом 5:1. У победителей голы забили Энтони Бовиллье (5-я минута), Коннор Маймайкл (16), Этен Фрэнк (19), Джастин Сурдиф (33), Овечкин (54), у проигравших - Оливер Мур (29).

Овечкин забросил 916-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ в карьере, упрочив лидерство в списке лучших снайперов в истории лиги. Россиянин довел число голов в НХЛ с учетом плей-офф до 993 (916 в регулярных чемпионатах + 77 в плей-офф). По этому показателю он уступает только канадцу Уэйну Гретцки (1 016; 894 + 122).

В 45 матчах нынешнего сезона Овечкин забил 19 голов и набрал 38 очков по системе "гол + пас" (19 + 19).

"Вашингтон" набрал 52 очка в 45 матчах в Центральном дивизионе и занимает четвертое место, "Чикаго" в Центральном дивизионе находится на шестом месте, имея 43 очка в 44 играх. В следующем матче 12 января "Вашингтон" на выезде сыграет с "Нэшвиллом", "Чикаго" сыграет с этим соперником на день раньше.