"Бруклин" уступил "Клипперс" в матче НБА. Демин набрал 19 очков

Также в активе россиянина три подбора и три передачи

Защитник "Бруклина" Егор Демин © AP Photo/ Frank Franklin II

НЬЮ-ЙОРК, 10 января. /ТАСС/. "Бруклин" со счетом 105:121 проиграл "Лос-Анджелес Клипперс" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал баскетболист гостевой команды Джеймс Харден, набравший 31 очко. Российский защитник "Бруклина" Егор Демин набрал 19 очков, сделал три подбора и три передачи за 26 минут и 26 секунд игрового времени на площадке.

"Бруклин" занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции, команда одержала 11 побед при 24 поражениях. "Лос-Анджелес Клипперс" идет 11-м на Западе, имея в активе 14 побед после 37 встреч. В следующем матче "Бруклин" 11 января в гостях сыграет с "Мемфисом", "Лос-Анджелес Клипперс" в этот же день на выезде встретится с "Детройтом".