Овечкин установил рекорд XXI века в НХЛ

Он в возрасте 40 лет сумел забросить 19 шайб за первые 45 матчей сезона

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин © AP Photo/ Erin Hooley

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Капитан и нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин стал третьим игроком в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которому удалось в возрасте 40 лет забросить 19 шайб за первые 45 матчей сезона.

В субботу Овечкин забросил шайбу в выездном матче с "Чикаго" (5:1). Форвард отличился в третьей игре подряд. Ранее в возрасте 40 лет как минимум 19 шайб на аналогичном отрезке сезона забрасывали Горди Хоу (21 гол в сезоне-1968/69 и 19 шайб в сезоне-1970/71), а также Джонни Буцик (21 гол в сезоне-1975/76).

Овечкин забросил 916-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ в карьере, упрочив лидерство в списке лучших снайперов в истории лиги. Россиянин довел число голов в НХЛ с учетом плей-офф до 993 (916 в регулярных чемпионатах + 77 в плей-офф). По этому показателю он уступает только канадцу Уэйну Гретцки (1 016; 894 + 122). В 45 матчах нынешнего сезона Овечкин забил 19 голов и набрал 38 очков по системе "гол + пас" (19 + 19).