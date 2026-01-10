Нападающий "Сент-Луиса" Торопченко подрался на второй секунде матча НХЛ

Его оппонентом стал Джек Макбэйн из "Юты"

Нападающий "Сент-Луиса" Алексей Торопченко

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Российский нападающий "Сент-Луиса" Алексей Торопченко подрался с канадским форвардом "Юты" Джеком Макбэйном на второй секунде гостевой игры регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Хоккеисты около 20 секунд разменивались ударами, после чего Торопченко не смог удержать равновесие и упал на лед. Торопченко и Макбэйн получили пятиминутные штрафы.

Торопченко 26 лет, он выступает за "Сент-Луис" с сезона-2021/22. В нынешнем сезоне форвард провел 29 матчей, набрав 6 очков (2 шайбы + 4 передачи).