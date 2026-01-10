Наместников впервые с ноября забросил шайбу в матче НХЛ

Российский форвард поразил ворота "Лос-Анджелеса"

Нападающий "Виннипега" Владислав Наместников © AP Photo/ Matt Slocum

ОТТАВА, 10 января. /ТАСС/. Российский нападающий "Виннипега" Владислав Наместников забросил шайбу в домашней игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Лос-Анджелеса".

Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу "Виннипега". В составе победителей шайбы забросили Наместников (2-я минута), Коул Кёпке (19), Джонатан Тэйвз (23) и Марк Шайфли (33 и 40). У проигравших отличился Куинтон Байфилд (30). "Виннипег" прервал 11-матчевую серию поражений.

Наместников забросил шайбу впервые с 1 ноября, тогда он отличился в игре с "Питтсбургом" (5:2). Всего в активе 33-летнего форварда теперь 7 шайб и 2 передачи в 42 матчах.

"Виннипег" занимает восьмое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 37 очков в 43 матчах. "Лос-Анджелес" идет пятым в Тихоокеанском дивизионе, имея в активе 46 очков после 43 встреч.

В следующем матче 11 января "Виннипег" дома сыграет с "Нью-Джерси". "Лос-Анджелес" в этот же день на выезде встретится с "Эдмонтоном".