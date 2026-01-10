Коммессо стал 187-м голкипером, пропустившим от Овечкина в матчах НХЛ

Российский форвард помог "Вашингтону" переиграть "Чикаго"

Вратарь "Чикаго" Дрю Коммессо © AP Photo/ Erin Hooley

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Американский вратарь "Чикаго" Дрю Коммессо стал 187-м голкипером, которому забивал российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин в матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Овечкин забросил пятую шайбу столичной команды в матче "Чикаго" - "Вашингтон", в котором подопечные Спенсера Карбери одержали победу со счетом 5:1. 23-летний Коммессо провел первый матч в сезоне, вратари клуба Спенсер Найт и Арвид Содерблом заболели перед игрой.

Овечкин улучшил собственный рекорд по количеству голкиперов, которым он забивал в НХЛ. Больше всего шайб от российского форварда пропустил канадский голкипер Марк-Андре Флёри (28).