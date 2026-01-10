Форвард "Сент-Луиса" Бучневич забросил восьмую шайбу в сезоне НХЛ

Россиянин поразил ворота "Юты"

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Сент-Луиса" Павел Бучневич © AP Photo/ Lindsey Wasson

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Российский нападающий "Сент-Луиса" Павел Бучневич забросил шайбу в гостевой игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Юты".

Матч завершился со счетом 4:2 в пользу "Юты". В составе победителей шайбы забросили Ник Шмальц (16-я и 47-я минуты), Лоусон Круз (28) и Шон Дурзи (32). У проигравших отличились Оскар Сундквист (28) и Бучневич (37). Российский защитник "Юты" Михаил Сергачев отметился результативной передачей.

Матч "Юты" и "Сент-Луиса" начался с драки. В поединке на льду сошлись российский игрок "Сент-Луиса" Алексей Торопченко и канадский форвард "Юты" Джек Макбэйн. Хоккеисты около 20 секунд разменивались ударами, после чего Торопченко не смог удержать равновесие и упал на лед. Оба игрока получили пятиминутные штрафы.

Бучневич забросил 8-ю шайбу в нынешнем сезоне, также он сделал 16 передач в 45 матчах. Сергачев набрал 31 очко (6 шайб + 25 передач) в 45 играх.

"Юта" занимает четвертое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 47 очков в 45 матчах. "Сент-Луис" идет седьмым в Центральном дивизионе, имея в активе 42 очка после 45 встреч. В следующей игре "Юта" 12 января примет "Коламбус". "Сент-Луис" днем ранее на выезде встретится с "Вегасом".