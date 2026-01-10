Гавриков: Овечкин по-прежнему остается элитным снайпером в НХЛ

Ранее российский форвард "Вашингтона" отличился в матче с "Чикаго"

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин © AP Photo/ Erin Hooley

МОСКВА, 10 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Капитан и нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин по-прежнему остается элитным снайпером. Такое мнение ТАСС высказал защитник "Нью-Йорк Рейнджерс" Владислав Гавриков.

На счету 40-летнего Овечкина в 45 играх нынешнего сезона 19 голов. Россиянин в матче с "Чикаго" (5:1) забросил 916-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ в карьере, упрочив лидерство по этому показателю.

"Он все такой же элитный снайпер, у него очень много игровых аспектов, в которых он хорош, также забивает голы и отдает передачи, всегда опасен в большинстве. Поэтому надо всегда знать, где он находится, и постараться его закрывать, насколько это возможно", - сказал Гавриков.

В одном из эпизодов матча, который состоялся 31 декабря, Гавриков вытолкнул нападающего "Вашингтона" Тома Уилсона с пятачка после того, как тот пытался выцарапать шайбу у вратаря "Рейнджерс" Джонатана Куика. В ответ Уилсон картинно рассмеялся перед россиянином, понимая, что тот не станет с ним драться. Встреча завершилась победой "Вашингтона" со счетом 6:3.

"Это эмоции, тут ничего не скажешь. Не думаю, что он предлагал мне подраться. Он сам по себе такой эмоциональный парень, играет в такой манере. Поэтому я на все это очень спокойно смотрю и спокойно отношусь к этому. Понятно, что в моменте у игроков эмоции берут верх. Но это хоккей, и ничего тут страшного нет, с этим все нормально", - отметил Гавриков.