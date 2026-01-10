Рибар не поедет на Олимпиаду, чтобы помочь "Шанхаю" выйти в плей-офф КХЛ

Голкипер "Шанхая" не вошел в состав сборной Словакии по хоккею на Олимпиаду

МОСКВА, 10 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Словацкий голкипер клуба "Шанхай Дрэгонс" Патрик Рибар отказался от участия в Олимпийских играх, чтобы помочь своей команде попасть в плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом он рассказал ТАСС.

В состав сборной Словакии на Олимпиаду вошли три игрока КХЛ: защитник Мартин Гернат (ярославский "Локомотив"), нападающие Адам Лишка (череповецкая "Северсталь") и Адам Ружичка (московский "Спартак").

"Со мной связывались из сборной, но мы решили, что я останусь здесь, с командой, потому что мы боремся за выход в плей-офф. Тем более что по поводу вызова четких правил между Международной федерацией хоккея (IIHF) и КХЛ нет. Я остаюсь здесь", - сказал Рибар.

"Шанхай" в пятницу уступил со счетом 2:3 столичному ЦСКА в Москве и занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. Команда набрала 43 очка после 43 встреч и отстает от зоны плей-офф на шесть баллов.

32-летний голкипер высказался о шансах сборной Словакии на Олимпиаде. "Там будет много сильных команд, игроки Национальной хоккейной лиги. Это все добавит нам сложностей, но будем надеяться на лучшее", - отметил Рибар.

Мужской олимпийский турнир пройдет с 11 по 22 февраля в Милане, в календаре КХЛ нет перерыва на Олимпиаду. Сборная Словакии сыграет в группе В с командами Финляндии, Швеции и Италии. Российские хоккеисты по решению IIHF и Международного олимпийского комитета не допущены до соревнований.