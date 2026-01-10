Шестаков назвал 2025 год прорывным для мирового самбо

Самбо вернулось в программу Всемирных игр спустя 32 года

Президент Международной федерации самбо Василий Шестаков © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков считает 2025 год прорывным для мирового самбо по двум направлениям. Об этом он рассказал ТАСС.

"Этот год стал для международного самбо прорывным по двум ключевым направлениям. Во-первых, мы приняли участие во Всемирных играх - 2025 в Чэнду. Боевое самбо - мужское и женское - было представлено в атмосфере мини-Олимпиады, блестяще выдержало этот экзамен на высочайшем мультиспортивном уровне. Таким образом, самбо вернулось в программу Всемирных игр спустя 32 года, что стало мощным импульсом для глобальной популярности самбо", - сказал Шестаков.

"Во-вторых, и это историческое достижение, 30 июля FIAS получила признание Международного паралимпийского комитета, войдя в число 15 спортивных федераций с таким статусом в мире. Это решение открывает прямой путь для самбо слепых и слабовидящих в Паралимпийские игры. Мы уже подали заявку для включения в программу Игр 2032 года в Брисбене и рассчитываем на успех, учитывая высокий потенциал нашей дисциплины, ее востребованность и не столь высокую конкуренцию в паралимпийских единоборствах", - отметил глава FIAS.

Шестаков выделил сотрудничество организации с Международным советом военного спорта (CISM): "Отдельно хотелось бы отметить, что мы укрепили сотрудничество с Международным советом военного спорта. Самбо включено в его официальный календарь, и в августе 2026 года в Международном центре самбо в Москве состоятся первые международные соревнования по самбо среди военных. Этот престижный международный турнир пройдет под эгидой CISM".