Российские скелетонистки лишились возможности отобраться на Олимпиаду-2026

Олимпиада 2026 года пройдет в Италии с 6 по 22 февраля

Редакция сайта ТАСС

Виктория Феттель © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Россиянки утратили возможность отобраться в число участников женского олимпийского турнира по скелетону, который пройдет в феврале в Италии. Об этом свидетельствуют материалы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Согласно критериям отбора в женском олимпийском турнире по скелетону могут выступить спортсменки не более чем из 17 стран. Квоты участия в ОИ-2026 распределяются согласно рейтингу Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) по состоянию на 18 января. Два национальных олимпийских комитета, чьи спортсменки лучше всего проявили себя в текущем сезоне на турнирах IBSF, получат возможность заявить на Олимпиаду трех женщин-скелетонисток каждый, четыре последующих - по две, еще 11 - по одной.

После того, как в пятницу в швейцарском Санкт-Морице прошел этап Кубка мира по женскому скелетону, а в австрийском Инсбруке - этап Кубка Европы, спортсменки из России лишились даже теоретических шансов оказаться в списке претенденток на олимпийские путевки.

Обладающие нейтральным статусом российские скелетонистки Алена Фролова, Полина Тюрина, Полина Князева и Виктория Феттель на этапе Кубка Европы заняли 8-е, 11-е, 14-е и 31-е места соответственно. Для спортсменок из РФ это был первый международный старт после вынужденного четырехлетнего перерыва.

Ранее шансов отобраться на Олимпиаду-2026 лишились российские мужчины-скелетонисты. Причиной тому стали действия Международной федерации бобслея и скелетона, она с большим запозданием приняла решение о допуске на свои турниры российских спортсменов в нейтральном статусе

Участие в этапах Кубка Европы дает право скелетонистам в следующем сезоне претендовать на выступление в этапах Кубка мира, где стартуют все сильнейшие спортсмены. Олимпиада 2026 года пройдет в Италии с 6 по 22 февраля.