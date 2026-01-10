Овечкин поздравил Стэмкоса с 600-й шайбой в НХЛ

Канадский форвард достиг данной отметки за 1 203 матча

Форвард "Нэшвилла" Стивен Стэмкос © AP Photo/ George Walker IV

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин поздравил форварда "Нэшвилла" Стивена Стэмкоса с 600-й заброшенной шайбой в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Пресс-служба "Нэшвилла" опубликовала ролик с поздравлениями хоккеистов лиги, среди которых был Овечкин. "Огромное достижение, ты заслужил", - сказал российский форвард.

Стэмкосу 35 лет, ему потребовалось 1 203 матча, чтобы достичь отметки в 600 голов. Всего на счету канадского форварда 1 218 очков (600 шайб + 618 передач). Стэмкос дважды становился обладателем Кубка Стэнли в составе "Тампы", а в 2010 и 2012 годах получал "Морис Ришар трофи" как лучший снайпер регулярного чемпионата.