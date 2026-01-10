Энберт верит, что фигуристов из России скоро допустят к международным стартам

Российские спортсмены отстранены от участия в турнирах под эгидой ISU с 2022 года

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Российских фигуристов скоро допустят к международным соревнованиям, начавшиеся разговоры об этом уже являются большим делом. Такое мнение ТАСС высказал призер Олимпийских игр в Пхёнчхане Александр Энберт.

В марте 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. ISU сделал исключение из правил, допустив к отбору на Олимпиаду фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника, которые успешно квалифицировались на Игры.

"Я верю, что это скоро случится. Я думаю, что квалификационный турнир - это был первый шаг. Сам факт того, что об этом начали говорить и это обсуждать, это уже большое дело. Поэтому я верю в допуск. Надеюсь, что это произойдет в 2026 году. Если не в 2026-м, то в 2027-м. В любом случае, мне кажется, это случится в следующий олимпийский цикл", - сказал Энберт.