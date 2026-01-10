Любушкин рассказал, почему подрался с партнером Овечкина в матче НХЛ

Оппонентом Ильи Любушкина стал Брендон Дюхейм

Защитник "Далласа" Илья Любушкин © Matthew Stockman/ Getty Images

МОСКВА, 10 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Защитник "Далласа" Илья Любушкин подрался в недавнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с форвардом "Вашингтона" Брендоном Дюхеймом, так как тот неправильно повел в себя в ряде предыдущих ситуаций. Об этом Любушкин рассказал ТАСС.

Любушкин и Дюхейм подрались в игре 8 января, которая завершилась в Вашингтоне победой гостей со счетом 4:1.

"Мне не понравилась одна ситуация, которая произошла в первом периоде с его присутствием. И в начале второго периода мы немного потолкались - произошло то же самое, и я не готов терпеть такое, - сказал Любушкин. - Считаю, что всегда надо отвечать на такое. Так сложилось, что я оказался на льду. Он сильный парень, и уже нет смысла это обсуждать. Тут вопросов нет никаких".

"Партнеры потом меня подбодрили. Надеюсь, что я потом тоже их подбодрил, завел немного этим. Потому что нам очень сильно нужна была эта победа. До этого мы проиграли шесть матчей подряд, и по моему мнению, в тех играх мы действовали недостаточно жестко. В той же игре было все наоборот: вся команда билась, и только так мы должны были прервать эту серию поражений. Есть такой момент, когда тебе необходимо это делать. Понятно, что драки - это не моя работа, такое не хочется делать, но есть такие ситуации, когда такое надо делать", - добавил собеседник агентства.

Единственную шайбу в том матче в составе столичной команды забросил капитан "Вашингтона" Александр Овечкин, в момент гола Любушкин находился на льду. "Он всегда находит возможность забивать, ему для этого многого не надо. У него был один хороший момент, который он сразу реализовал. Тогда мы немного неправильно сыграли. Был бросок, шайбу я уже увидел, когда она вылетала из ворот. Так вот и смотрелся его гол", - поделился Любушкин.