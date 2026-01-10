Биатлонисты Бажин и Шевченко выиграли сингл-микст на "Ижевской винтовке"

Вторыми стали Рустам Каюмов и Анастасия Зырянова, третьими - Михаил Бурундуков и Виктория Сливко

ТАСС, 10 января. Кирилл Бажин и Наталия Шевченко заняли первое место по итогам сингл-микста в рамках "Ижевской винтовки", первого этапа чемпионата России по биатлону.

Бажин и Шевченко показали результат 35 минут 22,1 секунды, они не заходили на штрафные круги. Вторыми стали Рустам Каюмов и Анастасия Зырянова (отставание 4,9 секунды; 0 штрафных кругов), третьими - Михаил Бурундуков и Виктория Сливко (+25,5; 0).

"Ижевская винтовка" завершится 11 января.