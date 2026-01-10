ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Смагин считает, что Есипенко достойно сыграет на турнире претендентов

Турнир претендентов по шахматам пройдет с 28 марта по 16 апреля на Кипре
Редакция сайта ТАСС
09:02

Андрей Есипенко

© Эрик Романенко/ ТАСС

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Российский шахматист Андрей Есипенко сможет достойно выступить на турнире претендентов. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин.

"Важно, что турнир не пройдет без нас. Главное, чтобы Андрей на максимуме к нему подошел. На Андрея будет накладываться огромное давление, но я уверен, что он сможет там достойно сыграть. Он точно не будет "мальчиком для битья", потому что Андрей играет очень надежно и прагматично", - сказал Смагин.

Турнир претендентов пройдет с 28 марта по 16 апреля на Кипре. В нем также сыграют американцы Фабиано Каруана, Хикару Накамура, индиец Рамешбабу Прагнанандха, китаец Вэй И, узбек Жавохир Синдаров, представитель Германии Маттиас Блюбаум и выступающий за Нидерланды Аниш Гири. 

Турнир претендентов по шахматам