Смагин считает, что Есипенко достойно сыграет на турнире претендентов
МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Российский шахматист Андрей Есипенко сможет достойно выступить на турнире претендентов. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин.
"Важно, что турнир не пройдет без нас. Главное, чтобы Андрей на максимуме к нему подошел. На Андрея будет накладываться огромное давление, но я уверен, что он сможет там достойно сыграть. Он точно не будет "мальчиком для битья", потому что Андрей играет очень надежно и прагматично", - сказал Смагин.
Турнир претендентов пройдет с 28 марта по 16 апреля на Кипре. В нем также сыграют американцы Фабиано Каруана, Хикару Накамура, индиец Рамешбабу Прагнанандха, китаец Вэй И, узбек Жавохир Синдаров, представитель Германии Маттиас Блюбаум и выступающий за Нидерланды Аниш Гири.