Фетисов предложил провести в Сочи хоккейный турнир Олимпиады с участием НХЛ

Вячеслав Фетисов © Алена Бжахова/ ТАСС

МОСКВА, 10 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Отличной альтернативой для проведения хоккейного турнира предстоящих зимних Олимпийских игр является Сочи. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.

Первый матч на хоккейной олимпийской арене в Милане, который проходил в пятницу, остановили из-за проблем со льдом. Остановка произошла из-за дыры, которая образовалась перед одними из ворот. Тестовыми играми на олимпийской арене являются матчи чемпионата и Кубка Италии, которые должны пройти 9-11 января. Мужской хоккейный турнир Олимпиады с участием игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоится с 11 по 22 февраля.

"Посмотрим, время еще есть, чтобы залатать всякие дырки. Но есть альтернатива - это Сочи, где все готово. Туда могут все прилететь, все стадионы в полном порядке, в наилучшем виде, - сказал Фетисов. - В Европе таких альтернатив для проведения олимпийского турнира с участием игроков НХЛ нет. Надо бы предупредить Международный олимпийский комитет и комиссара НХЛ Гэри Беттмэна, что есть такая альтернатива. Мы помним, что много чего происходило на Олимпиадах в плане качества, и это очередной пример тех проблем, которые есть за месяц до старта Игр. И в условиях подписания соглашения об участии игроков НХЛ на Олимпиадах прописывалась высококачественная инфраструктура, соответствующая стандарту лиги. Посмотрим, что там будет".

Спортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Пьер Дюкрей заверил, что игроки НХЛ выступят на предстоящей Олимпиаде. "Мы помним, сколько в Сочи перед Олимпиадой у нас было разных контрольных мероприятий. Но в мире сейчас все имеет двойные, тройные стандарты. Но самое интересное, что главным условием проведения турнира с участием игроков НХЛ являются стандарты лиги, то есть все должно быть на самом высоком уровне. Иначе игроки могут получить травмы, что является главным опасением для клубов НХЛ отпускать их на международные соревнования", - пояснил Фетисов.

Строительство арены в Милане завершится за три дня до начала олимпийского турнира по хоккею среди женских команд. Женский турнир на Олимпиаде-2026 начнется 5 февраля. В связи с этим Беттмэн выразил обеспокоенность, что хоккеистам придется выступать на непроверенном льду и допустил, что игроки, которые выступают в НХЛ, могут отказаться от участия в олимпийском турнире из-за угроз для их здоровья.

Олимпийские игры 2014 года проходили в Сочи. Одним из тестовых турниров для двух хоккейных арен в регионе стал юниорский чемпионат мира, который проходил за год до Олимпиады.