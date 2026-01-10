Sportsnet: "Миннесота" заинтересована в обмене Малкина из "Питтсбурга"

Контракт российского хоккеиста с "Питтсбургом" рассчитан до конца сезона

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин © AP Photo/ Matt Slocum

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Генеральный менеджер "Миннесоты" Билл Герин интересуется возможностью обмена, в ходе которого состав клуба пополнит российский хоккеист "Питтсбурга" Евгений Малкин. Об этом сообщил журналист Sportsnet Ник Кипреос, комментарий которого приводит портал Bring me the news.

По информации источника, Герин до наступления дедлайна на обмены игроков готов заключить еще одну "влиятельную" сделку, чтобы усилить состав команды. Инсайдер отметил, что в переговорах может сыграть роль российский форвард "Миннесоты" Кирилл Капризов, который тренируется с Малкиным в летнее межсезонье и находится с ним в приятельских отношениях.

Малкин был выбран "Питтсбургом" на драфте НХЛ в 2004 году под общим вторым номером. Всю карьеру в лиге он провел за один клуб, трижды выиграл Кубок Стэнли, дважды становился обладателем приза "Арт Росс трофи", присуждаемого лучшему бомбардиру регулярного чемпионата, один раз выигрывал "Харт трофи", который вручается самому ценному игроку сезона. В составе сборной России дважды выигрывал чемпионат мира, также в его активе две серебряные и три бронзовые медали мировых первенств.

В текущем сезоне 39-летний Малкин забросил 9 шайб и сделал 21 результативную передачу в 27 матчах регулярного чемпионата. Он проводит последний сезон по контракту с "Питтсбургом".