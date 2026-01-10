Чемпионка РФ в спринте Караваева не верит в допуск на международные старты

World Athletics в марте 2022 года приняла решение не допускать россиян до участия в своих турнирах

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Действующая чемпионка России в беге на 100 метров Юлия Караваева не верит в то, что в этом сезоне получит возможность выступать на полноценных международных стартах. Об этом она рассказала ТАСС.

"Надежда есть, а веры нет, - ответила Караваева на вопрос, рассчитывает ли она на то, что в 2026 году у нее появится возможность выступать на полноценных международных стартах. - Но тренер у меня верит, поэтому продолжаем тренироваться".

7 января на турнире в Екатеринбурге Караваева пробежала 60 метров за 7,21 секунды.

"Мне очень хотелось пробежать быстрее 7,20, что является сейчас лучшим результатом сезона в мире. А что это время является нормативом на зимний чемпионат мира, я вообще не думала, - рассказала спортсменка. - Зимой у меня будет не так много стартов, буквально четыре наберется, основной упор я делаю на лето".

"Если вспоминать прошлый год, то зимой я выступила в принципе неплохо с учетом того, что из-за травмы мне не удалось набрать хорошую форму. А летом я в целом довольна, правда, мне не всегда везло с погодой. Поэтому немного обидно, что не удалось до конца раскрыться", - заключила собеседница ТАСС.

Караваева в августе прошлого года сумела выполнить квалификационные нормативы для участия в летнем чемпионате Европы - 2026 на дистанциях 100 и 200 метров. Выполнение квалификационного норматива не является основанием для включения российских легкоатлетов в список участников чемпионата Европы. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) в марте 2022 года приняла решение не допускать россиян и белорусов до участия в своих турнирах после обострения ситуации на Украине.