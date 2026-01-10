Стали известны соперники футбольного клуба ЦСКА на зимних сборах

На первом сборе ЦСКА сыграет с тольяттинским "Акроном" и "Динамо" из Самарканда

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Подготовка московского футбольного клуба ЦСКА к возобновлению чемпионата страны пройдет в три этапа. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

На первом сборе ЦСКА сыграет с тольяттинским "Акроном" (22 января) и "Динамо" из Самарканда (25 января). Соперниками по второму сбору, который пройдет с 30 января по 10 февраля, станут московское "Динамо", "Краснодар" и петербургский "Зенит", точные даты игр станут известны позднее. На заключительном сборе армейцы встретятся с "Ростовом" (18 февраля) и московским "Локомотивом" (21 февраля).

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги, набрав 36 очков в 18 матчах.