Стал известен план подготовки "Динамо" перед возобновлением сезона РПЛ

Первый сбор команды пройдет с 14 по 26 января в ОАЭ

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Динамо" Константин Тюкавин © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Динамо" проведет три сбора в ОАЭ перед возобновлением сезона. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Первый сбор пройдет с 14 по 26 января, московский клуб проведет два товарищеских матча в рамках международного турнира. Второй сбор запланирован на 29 января - 10 февраля, москвичи сыграют с тремя соперниками. Заключительный сбор пройдет с 13 по 22 февраля с двумя контрольными играми.

"Динамо" занимает 10-е место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 21 очко в 18 матчах. Московский клуб впервые проведет зимние сборы с Роланом Гусевым в качестве главного тренера.