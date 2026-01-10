Рублев не смог выйти в финал турнира ATP в Гонконге

Россиянин в трех сетах уступил Лоренцо Музетти из Италии

Редакция сайта ТАСС

Андрей Рублев © Al Bello/ Getty Images

ПЕКИН, 10 января. /ТАСС/. Россиянин Андрей Рублев проиграл итальянцу Лоренцо Музетти в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Гонконге.

Матч завершился со счетом 6:7 (3:7), 7:5, 6:4 в пользу Музетти, посеянного на турнире под 1-м номером. Рублев имел 3-й номер посева. В финале итальянец сыграет с победителем противостояния между представителем Казахстана Александром Бубликом (2-й номер посева) и американцем Маркосом Гироном (без номера посева).

Рублеву 28 лет, он занимает 16-е место в рейтинге ATP. На счету россиянина 17 побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема теннисист не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

Музетти 23 года, он является седьмой ракеткой мира. В его активе 2 победы на турнирах ATP. Итальянец дважды доходил до полуфинала на турнирах Большого шлема - на Открытом чемпионате Франции (2025) и на Уимблдоне (2024).

Турнир в Гонконге относится к категории ATP 250 и проводится на покрытии "хард". Соревнования завершатся 11 января. Из россиян турнир в одиночном разряде выигрывал Рублев (2024), в парном - Андрей Ольховский (1996).