Болельщики почтили память Алекса Фелипе на матче чемпионата России

Бразильский игрок скончался 6 января на 33-м году жизни

Редакция сайта ТАСС

© Донат Сорокин/ ТАСС

ТАСС, 10 января. Матч чемпионата России по футзалу между "Норильским никелем" и КПРФ был приостановлен на 10-й минуте в память о скончавшемся бразильском игроке норильской команды Алексе Фелипе.

Во время паузы болельщики встали со своих мест и попрощались с Фелипе, аплодируя игроку.

6 января бразилец принял участие в первом матче 1/2 финала Кубка России против "Ухты" (2:2). Игроку стало плохо в аэропорту Ухты незадолго до вылета. Спасти его не удалось. В тот же день он скончался на 33-м году жизни. Президент футзальной Суперлиги Григорий Иванов сообщил, что предварительной причиной смерти игрока стал обширный инфаркт.

Фелипе выступал за "Норильский никель" с 2020 года. Вместе с клубом он становился победителем (2023/24) и финалистом (2024/25) Кубка России, серебряным (2022/23) и бронзовым (2020/21, 2021/22) призером чемпионата России. До этого он защищал цвета ряда бразильских клубов и португальского "Спортинга", с которым выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2018/19.