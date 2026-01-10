Пригода назвал победой рекомендацию вернуть флаг юным спортсменам РФ

Ранее МОК рекомендовал снять все ограничения с юных российских спортсменов

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Рекомендация Международного олимпийского комитета (МОК) снять все ограничения с юных российских атлетов и допустить их до всех соревнований с гимном и флагом является победой для отечественного спорта. Такое мнение ТАСС высказал двукратный чемпион мира по плаванию Кирилл Пригода.

10 декабря МОК рекомендовал снять все ограничения с юных российских спортсменов.

"Я считаю, что это победа для российского спорта. Это хороший сигнал, промежуточная остановка, которая говорит о том, что ведется правильная работа. Посмотрим, вернут ли в ближайшем будущем флаг взрослым спортсменам. Конечно, я буду рад, если все сложится в нашу пользу, но наша задача заключается сейчас в том, чтобы плыть быстро, а страна всегда знает своих героев, все прекрасно понимают, откуда мы", - сказал Пригода.