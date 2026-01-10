Футболисту ЦСКА Кисляку вручили премию "Первая пятерка"

Награда вручается лучшему молодому игроку по итогам года

Редакция сайта ТАСС

© Карина Мистюкова/ ТАСС

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Матвей Кисляк получил приз "Первая пятерка", который вручается лучшему молодому игроку Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) минувшего года. Вручение прошло в Российской государственной детской библиотеке.

В результате опроса специалистов Кисляк набрал 474 балла. Второе место занял его одноклубник полузащитник Кирилл Глебов (338 баллов), третьим стал полузащитник московского "Спартака" Игорь Дмитриев (158). Лучшей молодой футболисткой 2025 года стала нападающая "Краснодара" Арина Шуба.

"Очень приятно получать награды - как личные, так и командные. За всем этим стоит работа, которую никто не видит, и люди, которых тоже никто не видит. Большое спасибо хочу сказать своему папе, своей девушке Насте и другу Диме", - сказал Кисляк, также отметив заслуги команды.

В голосовании принимали участие руководители и тренеры клубов РПЛ, наставники юношеских и национальных сборных, представители Российского футбольного союза, РПЛ, Детской футбольной лиги, организаций, занимающихся развитием футбола, и журналисты.

Приз лучшему молодому игроку РПЛ "Первая пятерка" учрежден в 2002 году. В прошлом году лучшим молодым игроком РПЛ был признан полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков. Ранее обладателями награды становились Александр Кержаков, Владимир Быстров, Динияр Билялетдинов, Игорь Акинфеев, Роман Шишкин, Кирилл Комбаров, Алан Дзагоев, Георгий Щенников, Павел Яковлев, Александр Кокорин, Константин Базелюк, Эльмир Набиуллин, Алексей Миранчук, Александр Головин, Федор Чалов, Ильзат Ахметов, Матвей Сафонов, Магомед-Шапи Сулейманов, Игорь Дивеев, Арсен Захарян, Сергей Пиняев и Константин Тюкавин.

В нынешнем сезоне РПЛ 20-летний Кисляк провел за клуб 27 матчей в различных турнирах, забив пять мячей и отдав пять голевых передач. В 2025 году вместе с ЦСКА футболист выиграл Кубок и Суперкубок России. Также полузащитник провел семь матчей за сборную России, отметившись в них одним забитым мячом.