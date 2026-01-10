ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Фехтовальщица Мартьянова завоевала бронзу на этапе Кубка мира

Соревнования проходили в Гонконге
Редакция сайта ТАСС
11:13

Марта Мартьянова

© Софья Сандурская/ ТАСС

ПЕКИН, 10 января. /ТАСС/. Российская рапиристка Марта Мартьянова завоевала бронзовую награду на этапе Кубка мира. Соревнования проходили в Гонконге.

В полуфинальном поединке Мартьянова уступила американке Ли Кефер (9:15). Кефер одержала победу на этапе Кубка мира, в финале одолев Франческу Палумбо из Италии (15:12).

Мартьяновой 27 лет, она является олимпийской чемпионкой в командном турнире рапиристок. Также в ее активе две серебряные награды чемпионатов Европы. 

