Фехтовальщица Мартьянова завоевала бронзу на этапе Кубка мира

Соревнования проходили в Гонконге

Редакция сайта ТАСС

Марта Мартьянова © Софья Сандурская/ ТАСС

ПЕКИН, 10 января. /ТАСС/. Российская рапиристка Марта Мартьянова завоевала бронзовую награду на этапе Кубка мира. Соревнования проходили в Гонконге.

В полуфинальном поединке Мартьянова уступила американке Ли Кефер (9:15). Кефер одержала победу на этапе Кубка мира, в финале одолев Франческу Палумбо из Италии (15:12).

Мартьяновой 27 лет, она является олимпийской чемпионкой в командном турнире рапиристок. Также в ее активе две серебряные награды чемпионатов Европы.