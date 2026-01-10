Скелетонист Семенов выиграл этап Кубка Европы

Третьим стал его соотечественник Даниил Романов

Владислав Семенов

ТАСС, 10 января. Российский скелетонист Владислав Семенов стал первым на этапе Кубка Европы. Соревнования проходили в австрийском Инсбруке.

По итогам двух заездов россиянин показал результат 1 минуту 46,36 секунды. Второе место занял китаец Юй Гуоцин (отставание - 0,77 секунды), третье - россиянин Даниил Романов (+0,86). В пятницу Семенов также одержал победу на этапе Кубка Европы.

Кубок Европы в Инсбруке стал первым стартом для российских скелетонистов с февраля 2022 года, когда спортсмены выступали на Олимпиаде в Пекине. Участие в этапах Кубка Европы дает право скелетонистам в следующем сезоне претендовать на выступление в этапах Кубка мира, где стартуют все сильнейшие спортсмены.

Как сообщал ранее ТАСС, российские спортсмены досрочно лишились возможности отобраться на мужской и женский олимпийские турниры по скелетону. Причиной тому стали действия Международной федерации бобслея и скелетона, она с большим запозданием приняла решение о допуске на свои турниры российских спортсменов в нейтральном статусе.