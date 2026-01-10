ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Задержание США танкера "Маринера"
Дело против президента Венесуэлы Мадуро
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяСпортЗимние олимпийские виды спорта

Скелетонист Семенов выиграл этап Кубка Европы

Третьим стал его соотечественник Даниил Романов
Редакция сайта ТАСС
11:19

Владислав Семенов

© Альберт Стародубцев/ ТАСС

ТАСС, 10 января. Российский скелетонист Владислав Семенов стал первым на этапе Кубка Европы. Соревнования проходили в австрийском Инсбруке.

По итогам двух заездов россиянин показал результат 1 минуту 46,36 секунды. Второе место занял китаец Юй Гуоцин (отставание - 0,77 секунды), третье - россиянин Даниил Романов (+0,86). В пятницу Семенов также одержал победу на этапе Кубка Европы.

Кубок Европы в Инсбруке стал первым стартом для российских скелетонистов с февраля 2022 года, когда спортсмены выступали на Олимпиаде в Пекине. Участие в этапах Кубка Европы дает право скелетонистам в следующем сезоне претендовать на выступление в этапах Кубка мира, где стартуют все сильнейшие спортсмены.

Как сообщал ранее ТАСС, российские спортсмены досрочно лишились возможности отобраться на мужской и женский олимпийские турниры по скелетону. Причиной тому стали действия Международной федерации бобслея и скелетона, она с большим запозданием приняла решение о допуске на свои турниры российских спортсменов в нейтральном статусе. 

Зимние олимпийские виды спорта