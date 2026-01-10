Футболист Пряхин перешел из "Балтики" в "Ахмат"
ТАСС, 10 января. Грозненский футбольный клуб "Ахмат" подписал контракт с полузащитником Сергеем Пряхиным, ранее выступавшим за калининградскую "Балтику". Об этом сообщает пресс-служба грозненского клуба.
Соглашение с игроком рассчитано на 3,5 года.
Пряхину 23 года, в текущем сезоне он провел за "Балтику" 18 матчей в разных турнирах, забив один гол. Полузащитник является выпускником академии московского ЦСКА, на правах аренды играл за казахстанский "Кайрат".
"Ахмат" занимает восьмое место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги, набрав 22 очка в 18 матчах.