Футболист Пряхин перешел из "Балтики" в "Ахмат"

Соглашение грозненского клуба с игроком рассчитано на 3,5 года

Сергей Пряхин © Александр Мелехов/ ТАСС

ТАСС, 10 января. Грозненский футбольный клуб "Ахмат" подписал контракт с полузащитником Сергеем Пряхиным, ранее выступавшим за калининградскую "Балтику". Об этом сообщает пресс-служба грозненского клуба.

Соглашение с игроком рассчитано на 3,5 года.

Пряхину 23 года, в текущем сезоне он провел за "Балтику" 18 матчей в разных турнирах, забив один гол. Полузащитник является выпускником академии московского ЦСКА, на правах аренды играл за казахстанский "Кайрат".

"Ахмат" занимает восьмое место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги, набрав 22 очка в 18 матчах.