ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Задержание США танкера "Маринера"
Дело против президента Венесуэлы Мадуро
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяСпортШахматные турниры

Шипов считает, что шахматист Непомнящий сможет преодолеть спад

Ранее Ян Непомнящий не сумел отобраться на турнир претендентов
Редакция сайта ТАСС
12:01

Сергей Шипов

© Юрий Смитюк/ ТАСС

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Шахматист Ян Непомнящий сможет преодолеть трудности и вернуться на прежний уровень. Такое мнение ТАСС высказал международный гроссмейстер, бывший тренер Непомнящего Сергей Шипов.

Ранее Непомнящий не сумел отобраться на турнир претендентов, который пройдет на Кипре с 28 марта по 16 апреля.

"Хоронить Яна пока рано, пройдет полгода, он может стать прежним. Его потенциал пока все еще выше, чем у других российских шахматистов. Его опыт и знания абсолютно бесценны. Важно привести себя в порядок и найти в себе мотивацию для работы, чернового труда. Бывает, что самолеты попадают в зону турбулентности, но они из нее выходят, и Ян выберется", - сказал Шипов.

Непомнящему 35 лет, он дважды играл в матчах за звание чемпиона мира. В 2021 году россиянин уступил норвежцу Магнусу Карлсену, в апреле 2023 года - китайцу Дин Лижэню. Непомнящий стал чемпионом мира по блицу 2024 года, чемпионом Европы в классических шахматах 2010 года, в составе сборной России дважды выигрывал командный чемпионат мира (2013, 2019). Он является двукратным чемпионом России (2010, 2020). 

Шахматные турниры