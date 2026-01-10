Шипов считает, что шахматист Непомнящий сможет преодолеть спад

Ранее Ян Непомнящий не сумел отобраться на турнир претендентов

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Шахматист Ян Непомнящий сможет преодолеть трудности и вернуться на прежний уровень. Такое мнение ТАСС высказал международный гроссмейстер, бывший тренер Непомнящего Сергей Шипов.

Ранее Непомнящий не сумел отобраться на турнир претендентов, который пройдет на Кипре с 28 марта по 16 апреля.

"Хоронить Яна пока рано, пройдет полгода, он может стать прежним. Его потенциал пока все еще выше, чем у других российских шахматистов. Его опыт и знания абсолютно бесценны. Важно привести себя в порядок и найти в себе мотивацию для работы, чернового труда. Бывает, что самолеты попадают в зону турбулентности, но они из нее выходят, и Ян выберется", - сказал Шипов.

Непомнящему 35 лет, он дважды играл в матчах за звание чемпиона мира. В 2021 году россиянин уступил норвежцу Магнусу Карлсену, в апреле 2023 года - китайцу Дин Лижэню. Непомнящий стал чемпионом мира по блицу 2024 года, чемпионом Европы в классических шахматах 2010 года, в составе сборной России дважды выигрывал командный чемпионат мира (2013, 2019). Он является двукратным чемпионом России (2010, 2020).