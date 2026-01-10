ЦСКА обменял хоккеиста Спронга в "Автомобилист"

С ноября форвард не принимал участия в матчах КХЛ

Редакция сайта ТАСС

Даниэль Спронг © Сергей Савостьянов/ ТАСС

ТАСС, 10 января. Нападающий Даниэль Спронг в результате обмена перешел из московского ЦСКА в екатеринбургский "Автомобилист". Об этом сообщает пресс-служба "Автомобилиста".

Односторонний контракт с хоккеистом будет действовать до 31 мая 2027 года. Игрок в ближайшее время прибудет в расположение команды. ЦСКА в результате обмена получил денежную компенсацию.

Спронг является самым результативным игроком красно-синих в текущем сезоне, форвард набрал 31 очко (12 шайб + 19 передач) в 29 матчах. С ноября он не принимал участия в матчах за команду. Президент ЦСКА Игорь Есмантович ранее рассказал, что в клубе недовольны лидерскими качествами игрока.

Спронгу 28 лет. Ранее на протяжении всей карьеры он выступал в Северной Америке. Форвард был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбургом" под 45-м номером. Помимо "Питтсбурга", в НХЛ выступал за "Анахайм", "Вашингтон", "Сиэтл", "Детройт", "Ванкувер" и "Нью-Джерси".