Хачанов и Рублев сыграют в финале парного разряда на турнире в Гонконге

В полуфинале российские теннисисты победили представителя США Василия Киркова и Барта Стивенса из Нидерландов

Андрей Рублев и Карен Хачанов © Александр Демьянчук/ ТАСС

ПЕКИН, 10 января. /ТАСС/. Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублев вышли в финал парного разряда на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Гонконге.

В полуфинале россияне победили представителя США Василия Киркова и Барта Стивенса из Нидерландов со счетом 7:5, 3:6, 10:8. В решающем матче Хачанову и Рублеву будут противостоять итальянцы Лоренцо Музетти и Лоренцо Сонего.

Рублеву 28 лет, он занимает 16-е место в рейтинге ATP. На счету россиянина 17 побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема теннисист не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

29-летний Хачанов занимает 17-е место в рейтинге ATP. На счету россиянина 7 побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата США (2022) и Открытого чемпионата Австралии (2023). В 2021 году Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде, а в составе российской команды - обладателем Кубка Дэвиса.

Турнир в Гонконге относится к категории ATP 250 и проводится на покрытии "хард". Соревнования завершатся 11 января. Из россиян в парном разряде турнир выигрывал Андрей Ольховский (1996).