Потапова не исключила возможности выйти на корт в майке "Спартака"

В 2023 году Потапова вышла на матч против Джессики Пегулы в футболке "Спартака", за что получила предупреждение от WTA

Анастасия Потапова © Clive Brunskill/ Getty Images

МОСКВА, 10 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Теннисистка Анастасия Потапова в ближайшем будущем может выйти на корт в майке московского "Спартака". Об этом она рассказала ТАСС.

В 2023 году Потапова вышла на матч третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Индиан-Уэллсе против американки Джессики Пегулы в футболке "Спартака". Позже WTA вынесла теннисистке предупреждение и посчитала ее решение надеть футболку московского клуба неприемлемым и неуместным.

"Когда я вышла в майке "Спартака", это вызвало и восхищение в России, но и осуждение. Больше такого я не делала, но майка всегда со мной. Я периодически обновляю - клуб мне присылает новые. Кто знает, может, в ближайшем будущем повторю этот резонанс", - сказала Потапова.

Выход Потаповой в футболке "Спартака" перед матчем массово раскритиковали западные болельщики, а также первая ракетка мира представительница Польши Ига Свёнтек. В январе 2023 года белоруска Виктория Азаренко вышла на четвертьфинальный матч Открытого чемпионата Австралии против Пегулы в футболке французского клуба ПСЖ.

Потапова является болельщицей "Спартака". В декабре 2025 года она объявила, что будет представлять Австрию.