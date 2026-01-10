Хоккеист Евгений Кузнецов забил первый гол за "Салават Юлаев"

Обладатель Кубка Стэнли отличился во второй игре за уфимский клуб

Евгений Кузнецов © Петр Ковалев/ ТАСС

УФА, 10 января. /ТАСС/. Обладатель Кубка Стэнли и двукратный чемпион мира Евгений Кузнецов забросил первую шайбу за уфимский клуб Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Салават Юлаев".

Форварду удалось поразить ворота казахстанского "Барыса" на 46-й минуте домашнего матча регулярного чемпионата. Счет стал 2:1 в пользу уфимского клуба.

3 января магнитогорский "Металлург", за который ранее выступал Кузнецов, поместил его в список отказов. "Салават Юлаев" стал единственным клубом, подавшим заявку на нападающего. 5 января было объявлено, что 33-летний форвард подписал с клубом из Уфы контракт до конца сезона. Кузнецов дебютировал за "Салават Юлаев" 8 января в домашней встрече с екатеринбургским "Автомобилистом" (4:1), сделав результативную передачу. Встреча с "Барысом" стала для него второй в составе "Салавата Юлаева".

В текущем сезоне Кузнецов провел за "Металлург" 15 матчей, забросил 1 шайбу и отдал 8 голевых передач. По ходу сезона игрок неоднократно не попадал в заявку команды на матчи. Главный тренер "Металлурга" Андрей Разин исключал конфликт между ним и игроком и объяснял отсутствие Кузнецова в заявке плохой формой хоккеиста.

Кузнецов был выбран "Вашингтоном" на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2010 года под общим 26-м номером. За команду из столицы США игрок выступал с 2014 года, вместе с ней он выиграл Кубок Стэнли (2018). В НХЛ Кузнецов также выступал за "Каролину". В составе сборной России он дважды стал чемпионом мира (2012, 2014) и два раза выигрывал бронзовые медали турнира (2016, 2017). В 2019 году Кузнецов был дисквалифицирован на четыре года за употребление кокаина, отстранение распространялось только на матчи под эгидой Международной федерации хоккея и КХЛ.