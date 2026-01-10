Автобус со сборной Кипра по гандболу перевернулся в Эстонии

Двое членов делегации были госпитализированы

Редакция сайта ТАСС

© Photo by Elsa/ Getty Images

НИКОСИЯ, 10 января. /ТАСС/. Мужская сборная Кипра по гандболу в субботу попала в дорожно-транспортное происшествие в Эстонии, когда перевозивший команду автобус съехал с дороги и перевернулся. Об этом сообщила Кипрская федерация гандбола в Facebook (запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"К счастью, серьезных травм не было, однако двум членам делегации потребовалась госпитализация", - отмечается в сообщении. Федерация заверила, что все игроки сборной здоровы и предпринимаются все необходимые усилия для обеспечения безопасного возвращения национальной команды на родину.

Связь с гандбольной сборной также поддерживает и посольство Республики Кипр в Финляндии, так как в Эстонии у острова нет своего дипломатического представительства.

Согласно информации кипрских СМИ, инцидент произошел в крайне сложных погодных условиях на трассе Таллин - Тарту. Кипрская сборная направлялась на ответный матч квалификации чемпионата Европы с командой Эстонии, который запланирован на 11 января в городе Пылва в юго-восточной части страны. Также сообщается, что после произошедшего ДТП двое членов кипрской делегации были в профилактических целях доставлены в университетскую больницу Тарту для медицинского осмотра, а остальные продолжили свой путь в Пылву уже на другом автобусе.

Первый матч между сборными этих стран состоялся 7 января в Никосии и завершился победой эстонских гандболистов со счетом 31:27.