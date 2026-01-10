Умер чемпион мира - 1983 по современному пятиборью Евгений Зинковский
МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Победитель чемпионата мира 1983 года по современному пятиборью в составе сборной СССР Евгений Зинковский умер в возрасте 65 лет. Об этом сообщила пресс-служба Федерации современного пятиборья России.
Причина смерти не разглашается.
"Федерация современного пятиборья России и вся пятиборная общественность выражают глубокие искренние соболезнования родным и близким Евгения Зинковского", - говорится в сообщении.
Зинковский был чемпионом мира 1983 года в командном первенстве. На том же турнире завоевал бронзовую медаль в личных соревнованиях. Становился серебряным призером чемпионата СССР (1987).
По окончании спортивной карьеры работал тренером. Среди его воспитанников - обладатель серебряной медали чемпионата Европы (2021) в командном первенстве и чемпионка России (2019) Аделина Ибатуллина, двукратный серебряный призер чемпионата страны (2014, 2017) в эстафетах Элизабет Родригес. В 2019 году Зинковский был отмечен Международным союзом современного пятиборья (UIPM) как лучший тренер юниоров.