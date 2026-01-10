Первый покер Хуснутдинова в НХЛ помог "Бостону" обыграть "Рейнджерс"

Россиянин проводит в лиге третий сезон

Нападающий "Бостона" Марат Хуснутдинов © Olivia Vanni/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. "Бостон" со счетом 10:2 одержал разгромную победу над "Нью-Йорк Рейнджерс" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Голы за "Бостон" забили Марат Хуснутдинов (3-я, 27-я, 44-я и 59-я минуты), Павел Заха (8, 20, 32), Фрейзер Минтен (23, 52) и Чарли Макэвой (32). В составе "Рейнджерс" отличились Мика Зибанежад (2) и Джей Ти Миллер (35). Защитник "Бостона" Никита Задоров сделал две результативные передачи, Хуснутдинов и форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин - по одной.

Для Хуснутдинова это первый покер за время выступления в НХЛ, он проводит в североамериканской лиге третий сезон. Прежде россиянин ни разу не забрасывал более одной шайбы за игру. Всего на счету нападающего в нынешнем сезоне 20 очков (9 голов + 11 передач) в 40 матчах.

"Бостон" занимает 5-е место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 50 очков в 45 матчах. "Рейнджерс" располагаются на 7-й позиции с 46 очками по итогам 46 игр. В следующем матче "Бостон" в ночь на 12 января примет "Питтсбург", "Рейнджерс" днем позднее сыграют дома против "Сиэтла".