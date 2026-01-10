Чех Пастрняк повторил рекорд "Бостона" по числу ассистов в матче НХЛ

На его счету шесть голевых передач в матче с "Рейнджерс"

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Бостона" Давид Пастрняк © Olivia Vanni/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. Чешский нападающий Давид Пастрняк сделал шесть результативных передач в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Нью-Йорк Рейнджерс" и повторил клубный рекорд по этому показателю.

Ранее аналогичное достижение покорялось двум канадцам - нападающему Кену Ходжу и защитнику Бобби Орру. Ходж отличился шестью ассистами в домашней встрече регулярного чемпионата против "Рейнджерс" (6:3) в феврале 1971 года, Орр - в гостевой игре регулярного чемпионата с "Ванкувером" (8:2) в январе 1973-го.

Встреча между "Бостоном" и "Рейнджерс" завершилась со счетом 10:2. В этой игре автором покера стал российский нападающий Марат Хуснутдинов.