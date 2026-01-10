"Рейнджерс" без Шестеркина впервые с 2009 года пропустили 10 голов в матче НХЛ

Российский вратарь получил травму 6 января

Вратарь "Рейнджерс" Игорь Шестеркин © Carmen Mandato/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. "Нью-Йорк Рейнджерс" впервые с февраля 2009 года пропустил 10 голов в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

10 января команда из Нью-Йорка играла на выезде против "Бостона", встреча завершилась со счетом 10:2 в пользу хозяев льда. В последний раз "Рейнджерс" пропускали 10 голов за игру в феврале 2009 года, когда в гостях уступили "Далласу" (2:10).

Встречу с "Бостоном" пропустил российский вратарь Игорь Шестеркин. В ночь на 6 января он получил травму в домашнем матче регулярного чемпионата против "Юты" (2:3 ОТ) в первом периоде в результате столкновения с немецким нападающим соперников Джон-Джейсоном Петеркой. Россиянин покидал площадку на одной ноге и в сопровождении двух человек. Позднее его внесли в список травмированных.

В нынешнем сезоне Шестеркин провел 34 матча, одержав 17 побед, в одной игре он отстоял "на ноль". В среднем в нынешнем сезоне голкипер пропускает 2,45 шайбы за игру при показателе отраженных бросков 91,3%.