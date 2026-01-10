Хуснутдинов стал девятым россиянином, забившим 4 гола в матче НХЛ в XXI веке

Это достижение ему покорилось в игре регулярного чемпионата против "Нью-Йорк Рейнджерс" (10:2)

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Бостона" Марат Хуснутдинов © Gregory Shamus/ Getty Images

БОСТОН, 11 января. /ТАСС/. Нападающий "Бостона" Марат Хуснутдинов стал девятым игроком из России, который смог забросить четыре шайбы по ходу матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в XXI веке.

Данное достижение ему покорилось в игре регулярного чемпионата против "Нью-Йорк Рейнджерс" (10:2).

Ранее в XXI веке четыре раза за матч чужие ворота из россиян поражали Александр Овечкин (4 раза), Павел Буре (2), Алексей Яшин, Илья Ковальчук, Виктор Козлов, Алексей Ковалев, Артемий Панарин и Денис Гурьянов (все - по 1). Гурьянов является единственным, кто смог сделать это в плей-офф. Последним среди россиян, кому удавалось четыре раза огорчить соперника в НХЛ, был Панарин - в феврале 2023 года нападающий "Рейнджерс" помог команде обыграть на выезде "Каролину" (6:2).

В XX веке четыре шайбы в матче НХЛ забрасывали Сергей Федоров (2), Александр Могильный (2), Алексей Жамнов, Вячеслав Козлов, Александр Селиванов и Буре. Рекордсменами по числу голов за игру в НХЛ из россиян являются Жамнов и Федоров - по 5.